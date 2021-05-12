«Это какой-то ужас!»: новосибирцы нашли гвозди в матрасе для новорожденного ребенка

Новосибирцы нашли гвозди в матрасике для новорожденного ребенка. Фото: Revizor.nsk.

Жители Новосибирска приобрели матрас для новорожденного ребенка в детском магазине на Гусинобродском шоссе. Как выяснилось, новый товар оказался с сюрпризом: неприятным и опасным. Возмущенный горожанин оставил свой отзыв о купленном матрасе в соцсети накануне, 11 мая.

— Это какой-то какой-то ужас, положили детский матрасик в кроватку. Я случайно рукой провел по нему и наткнулся на что-то острое и твердое. Затем снял чехол и нашел в детском матрасике для новорожденных два гвоздя! — написал новосибирец в паблике Revizor.nsk.

Мужчина отметил, что никому не советует магазин, который реализует опасные товары. Он также заявил, что намерен обратиться в службу по защите прав потребителей. Свой пост сибиряк сопроводил снимками матраса и найденных в нем гвоздей.

Комментаторы поста разделили негодование мужчины. Они посоветовали мужчине вернуть некачественный товар, а также обратиться к производителю матраса.

— Ужасная находка! Жалобу на производителя нужно писать. А то неизвестно, сколько еще таких матрасов для самых маленьких в магазинах лежит!

— Это кошмар. Требуйте возврата средств,- написали подписчики паблика.

Многие отметили, что сибиряк вовремя обнаружил гвозди. В противном случае из-за них мог пострадать малыш.

— Еще и пятна ржавые от них. А если бы вовремя не заметили, страшно подумать, что такая штука ребенку в бок могла бы воткнуться!

— У нас с диваном так было, тоже отечественный производитель, ребенок прыгнул на коленки на диван и полилась кровь, я понять не могла в чем дело, потом рукой нащупала что-то острое внутри обивки, но вынуть мы это так и не смогли. Сейчас все на совести производителей видимо, — поделились комментаторы.

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