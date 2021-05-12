Сибиряк, которого не пустили в подъезд, пытался сжечь домофон: это попало на видео

Новосибирец пытался уничтожить домофон. Фото: стоп-кадр.

На камеру видеонаблюдения попал мужчина, пытавшийся уничтожить домофон в Октябрьском районе Новосибирска. Сибиряк не смог попасть в подъезд дома №125/1 на улице Выборной, после чего решил сломать устройство. Видео с места инцидента опубликовали в соцсети в среду, 12 мая.

— Неадекватный мужчина общался с домофоном, жаловался на плохое самочувствие, попытался разбить средство связи, а затем и вовсе поджег его, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту мужчина пытался дозвониться в одну из квартир: ему никто не отвечал. Несмотря на это горожанин просил открыть ему дверь и сетовал на головную боль. После неудачных попыток зайти в подъезд, он начал бить по домофону кулаками, а затем поджег устройство зажигалкой. При этом он не скупился на нецензурные выражения. Судя по всему, он адресовал их домофону.

Подписчики сочли поведение мужчины недопустимым. Они уверены, за такой поступок его нужно привлечь к ответственности.

— Перепил похоже, я бы отправил на исправительные работы на месяц-другой, чтобы имущество портить было неповадно, — предложили комментаторы.

Некоторые предположили, что мужчина одинок и кроме как с домофоном беседовать ему не с кем.

— Совсем плохо человеку!

— Вот бедолага...поговорить не с кем, — написали новосибирцы.

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