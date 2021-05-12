Пробки в Новосибирске на утро 12 мая мая 2021 года достигли 6 баллов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске на утро 12 мая 2021 года: затор на улице Троллейная. Также затруднено движение по улицам Титова и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Серьезные заторы наблюдаются на улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета. В пробках стоят водители на улицах Ватутина и Котовского. Сложно проехать по улицам Блюхера, Студенческой и Немировича-Данченко. Кроме того, затруднено движение в сторону правого берега города — пробка сковала Октябрьский мост.

На правобережье Новосибирска сложно проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Пробки образовались на улицах Зыряновская, Кирова и Никитина. Затор наблюдается на улице Восход. Также затруднено движение по улице Максима Горького.

Как передает «2ГИС», уровень пробок в городе на утро среды, 12 мая, достиг 6 баллов.

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