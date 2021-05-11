В Новосибирске 2-летний мальчик заблокировал двери в машине и оказался заперт

В Новосибирске 2-летний мальчик оказался заперт в машине. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске 2-летний мальчик оказался заперт в машине. Его мама была рядом, однако открыть авто не могла — ребенок заблокировал двери изнутри. На помощь малышу пришли спасатели.

— Около половины второго дня 11 мая на телефон оперативного дежурного поступила информация, что на улице Петухова возле магазина одежды в припаркованном автомобиле находится маленький ребенок. Салон машины заблокирован, мама малыша находится рядом, но сама открыть авто не может, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС. — По указанному адресу выехал экипаж спасателей.

Прибыв на место спасатели приступили к разблокировке автомобиля «Хонда Фит». Уже через несколько минут ребенок был передан в руки матери. К счастью, помощь врачей ему не потребовалась.

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