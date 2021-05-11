Губернатор продлил противопожарный режим в Новосибирской области до 23 мая

Андрей Травников рассмотрел дополнительные меры по предотвращению и ликвидации природных и ландшафтных пожаров в Новосибирской области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторник, 11 мая, на оперативном совещании в Правительстве региона Губернатор Андрей Травников рассмотрел дополнительные меры по предотвращению и ликвидации природных и ландшафтных пожаров в Новосибирской области.

— Тема природных, ландшафтных пожаров остается острой — все праздничные дни стояла сухая, местами даже жаркая погода. Количество ландшафтных пожаров в течение этого периода было даже больше, чем за аналогичный период прошлого года, и приходилось принимать экстренные меры для ликвидации большого количества возгораний. Прогноз на последующие дни в этой части неблагоприятный. На этой неделе осадков на территории Новосибирской области практически повсеместно не ожидается, будет сохраняться сухая, в отдельные дни ветреная погода. Предлагаю продлить режим повышенной готовности, связанный с пожарами, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Замначальника ГУ МЧС по Новосибирской области Алексей Кветков доложил о ситуации с природными и ландшафтными пожарами во время майских праздничных и выходных дней. По его словам, число пожаров выросло в четыре раза. За период майских праздников было потушено 1857 пожаров, из которых 1648 горение мусора и сухой растительности. Зафиксировано 1740 термических точек, из которых 76% — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. В 90% случаев причина ландшафтных пожаров — пал сухой растительности.

Губернатор поручил усилить работу с руководителями сельхозпредприятий на их территориях.

— Необходимо доходчиво довести до руководителей хозяйств — в этом году действует достаточно жесткая норма — за пожары на их территории могут лишиться на год мер областной поддержки. Мера жесткая, но необходимая, с учетом сложной пожароопасной ситуации, — отметил Андрей Травников.

Как позже сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, действие противопожарного режима в регионе было продлено до 23 мая.

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