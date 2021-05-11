«Все проходили мимо, никто не помог»: в Новосибирске мужчине стало плохо на остановке

В Новосибирске мужчине стало плохо на транспортной остановке. Фото: Кадр из видео

Днем 11 мая в Новосибирске мужчине стало плохо на транспортной остановке — он упал на землю и начал биться в конвульсиях. Однако никто из прохожих не остановился, чтобы помочь ему.

— Я работаю кондуктором, увидел мужчину, когда мы проезжали мимо остановки «ГУМ». Он лежал на земле, бился в конвульсиях, изо рта у него шла кровь. Я сразу же вызвал ему скорую помощь, — рассказал КП-Новосиибрск очевидец произошедшего Максим. — Странно то, что на остановке все люди просто проходили мимо, никто даже не обращал внимания на мужчину.

Сибиряк пояснил, что как позже ему рассказали пассажиры автобуса, ехавшего следом за ним, вокруг пострадавшего все-таки собралась толпа из прохожих. Они перевернули его на бок и стали ждать скорую помощь.

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