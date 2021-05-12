Погода в Новосибирске на 12 мая 2021 года: в городе ожидается сильный ветер

Столбики термометров поднимутся до +21 градуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 12 мая 2021 года будет теплой, но ветреной. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 12 мая температура воздуха составит +19...+21 градус. К вечеру она опустится до +7...+9 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут усиливаться до 14 метров в секунду. Осадков не ожидается, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов, ближе к ночи станет прохладнее. Температура воздуха составит всего +9 градусов. На улице будет облачно и без осадков. Ветер подует северо-западный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749-750 миллиметров ртутного столба.

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