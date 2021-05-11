В Новосибирске в Ленинском районе загорелся барак: на месте работали пожарные

Вечером 11 мая в Новосибирске загорелся барак в Ленинском районе. Фото: Кадр из видео

Вечером 11 мая в Новосибирске загорелся барак в Ленинском районе. Произошедшее засняли на видео очевидцы.

— Столб густого черного дыма поднялся над Левобережьем. В 5 переулке Римского-Корсакова произошел пожар в расселенном двухэтажном доме. Огонь полностью охватил крышу и четыре квартиры на верхнем этаже, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что на месте работали спасатели. Огонь быстро распространялся по крыше здания, однако угрозы для соседних построек не было:

— В 18:42 пожарно-спасательные подразделения выехали на возгорание расселенного барака по адресу 5-ый переулок Римского-Корсакова. Через четыре минуты первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. Горела кровля и 4 комнаты на втором этаже, огонь быстро распространялся по кровле. Угрозы соседним строениям нет, — пояснили в областном МЧС.

Открытое горение пожарным удалось ликвидировать за полчаса. По оперативной информации, крыша в здании обрушилась. Внутри дома, в момент ЧП, людей не было. На тушении были задействованы 25 человек личного состава и 7 единиц техники.

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