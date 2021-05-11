Следователи возбудили уголовное дело после убийства экс-депутата Горсовета Новосибирска Ивана Митряшина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи возбудили уголовное дело после убийства 46-летнего экс-депутата Горсовета Новосибирска Ивана Митряшина. Трагедия произошла 10 мая в Каменском районе. Чиновника ранили ножом в ногу во время застолья.

— Следственным отделом по городу Обь возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, пострадавшего чиновника с ранением доставили в больницу на скорой помощи. Врачи несколько раз возвращали его с того света, однако мужчина все же скончался.

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