«Гвардейцы» урегулировали острый межнациональный конфликт

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из пивного бара, расположенного на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска, поступил в дежурную часть Агентства 9 мая в 20.07. Как было установлено позже, тревожную кнопку по просьбе хозяина заведения нажали проходившие мимо девушки, а сам он, опасаясь за свою жизнь и здоровье, вынужден был дожидаться приезда группы быстрого реагирования на улице.

В сопровождении «гвардейцев» изгнанник вернулся в бар, где находились четверо граждан Кыргызстана, распивавших спиртное. Не сообразив, что хозяин находится под охраной, в присутствии ГБР пьяные киргизы, вооружившись стеклянной бутылкой, снова кинулись на узбека. Никаких претензий, кроме националистических, они при этом не высказывали.

Бойцы ГБР пресекли нападение и задержали трех самых агрессивных мужчин. До приезда полиции «гвардейцы» держали задержанных в наручниках и разъясняли недопустимость подобного поведения, особенно в такой важный для всех наций праздничный день.

Задержанные были доставлены в Дзержинский отдел полиции, где их действиям будет дана правовая оценка. Правоохранители будут разбираться, была эта драка рядовым хулиганством или проявлением ненависти и вражды по национальному признаку.

Кроме этого, 9 мая сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в Новосибирске были задержаны молодой человек, похитивший продукты питания на сумму 3760 рублей в магазине Кировского района; мужчина, пытавшийся украсть товары на сумму 250 рублей в магазине Железнодорожного района; и девушка, похитившая в том же магазине две шоколадки на сумму 170 рублей.

10 мая группы быстрого реагирования ГВАРДИИ выезжали в магазин Октябрьского района, где по-хулигански себя вела компания пьяной молодежи, и в магазин Кировского района, где взрослая женщина попыталась вынести без оплаты бутылку водки. В присутствии «гвардейцев» она рассчиталась и была отпущена.