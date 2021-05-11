Светлые майские праздники: электросетевой комплекс АО «РЭС» отработал надежно

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Надежное электроснабжение всех потребителей региона является главной задачей персонала АО «РЭС» не только в праздничные и выходные, но и в будние дни. Однако в условиях пандемии на энергетиков возлагалась особая ответственность в связи с частичным проведением мероприятий в честь Дня Победы в онлайн-формате. Телевизионные трансляции торжественных парадов, различные патриотические акции, широко поддерживаемые в интернете и социальных сетях, - все это требует бесперебойного электроснабжения.

Накануне майских праздничных дней во всех филиалах АО «РЭС» оперативный персонал был переведен в полную готовность. На круглосуточном дежурстве находились более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ была обеспечена готовность спецтехники, проведена проверка исправности средств связи, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. Под особым контролем находились учреждения здравоохранения, социально значимые, инфраструктурные и культурные объекты.

Кроме того, на фоне обстановки, осложненной сезонными рисками - весенним половодьем и пожароопасным периодом, энергетики заблаговременно провели комплексные проверки электросетей, техники и резервных источников питания.

За период праздничных и выходных дней в электросетевом комплексе АО «РЭС» не было допущено существенных технологических нарушений, что стало закономерным итогом системной работы, направленной на обеспечение надежного электроснабжения социально значимых объектов и населения. Энергетики приложили все усилия, чтобы День Победы, один из самых памятных праздников в нашей стране, был действительно светлым.