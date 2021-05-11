Умер болевший раком сибиряк, потративший собранные для него деньги на других пациентов

Умер сибиряк, который потратил собранные для него деньги на других пациентов. Фото: предоставлены Юлией Ярославцевой.

Ушел из жизни новосибирский бизнесмен Виктор Ярославцев, которому в феврале этого года диагностировали рак. Мужчина умер накануне, 10 мая. О смерти новосибирца в соцсетях написала его жена Юлия.

— Люблю всем сердцем. Спасибо Богу за время нашей жизни. Мы обязательно увидимся, — написала сибирячка на своей странице во «Вконтакте».

Женщина подчеркнула, их совместная жизнь была очень насыщенной: они любили друг друга и смотрели в одном направлении. После ухода мужа Юлия планирует заботиться о тех, кто находится на рубеже жизни.

— Я мечтаю о хосписе, месте где я смогу заботится о тех, о ком некому позаботится на рубеже их жизни. Это благородно, а мой муж — это всегда про благородство и достоинство, — добавила Юлия.

По словам женщины, прощание с Виктором Ярославцевым состоится в четверг, 13 мая, в 12:00 в храме по адресу улица Волочаевская 57.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в конце апреля семья решила рассказать о своей беде, чтобы попросить молитвенную поддержку. По словам женщины, отклик был колоссальный. За несколько дней до Пасхи ей на карту пришли деньги с подписью «Вите на гостинцы». Сибиряки купили лекарства, и у них осталась еще часть денежных средств. Поэтому они решили поддержать тех, кто борется с тяжелыми заболеваниями. Они придумали подарок — полотенце с вышивкой в виде ангела и надписью «Поправляйся, друг», а также заказали пасхальные мини-куличики. В каждый подарок положили открытку с ободряющими фразами: «Все получится!», «Не сдавайся!». Такие трогательные презенты получили пациенты взрослого онкогематологического отделения ГКБ № 2 и тяжелобольные дети из гематологического отделения в Краснообске.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Ярославцева.

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