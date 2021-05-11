Пробки в Новосибирске на вечер 11 мая 2021 года: на улице Восход не проехать

Пробки в городе достигли 5 баллов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 11 мая 2021 года достигли 5 баллов. Об этом сообщает сервис «2GIS».

— Заторы образовались на улице Восход, Октябрьский мост и улица Ипподромская. Так же невозможно проехать на улице Зыряновская и Добролюбова. Небольшая пробка образовалась на улице Фабричная, — говорят водители.

На левом берегу пробка образовалась на проезде Энергетиков. Затор длится до улицы Станционной. Так же водителям придется долго стоять в пробке на улице Сибиряков-Гвардейцев, Новогодняя и Ватутина. Как говорят автомобилисты, невозможно проехать на улице Бронный переезд и Широкая.

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