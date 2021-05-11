«Разбили окна кирпичами»: соседи спасли ребенка и двух взрослых из горящего дома под Новосибирском

Дом многодетной семьи загорелся под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В городе Купино Новосибирской области вспыхнул дом многодетной семьи. Из горящего строения удалось выбраться матери и двум детям, однако внутри остались еще двое взрослых и семилетняя девочка. На помощь заложникам полыхающего дома пришли неравнодушные соседи. Подробности о ЧП, случившемся вечером 10 мая, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Сигнал о пожаре на улице Садовая поступил на пульт оперативного дежурного от очевидца в 21:33. Пожарные, которые быстро прибыли на место возгорания, увидели, что открытым огнем горели крыши дома и надворных построек. Через 6 минут после прибытия пожар был локализован, спустя еще 18 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение, после чего более часа продолжалась проливка и разбор сгоревших конструкций. В результате пожара огонь повредил крыши дома и надворных построек на площади 132 квадрата, — уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Известно, что в момент, когда случился пожар, многодетная семья была дома: все готовились ко сну. Мать вместе со старшим и младшим ребенком смотрели в зале телевизор, а отец вместе с братом и средней дочерью засыпали в соседней комнате.

— По словам хозяйки, старший сын заметил, как стала искрить проводка в кухне, и закричал об этом матери. Женщина выбежала на кухню и увидела, что пламя распространяется по потолку, затем мгновенно вспыхнула крыша дома. Огонь охватил кухню, отрезав пути эвакуации. Семья не могла выйти через дверь, так как дым стремительно заполнил комнаты. Старший сын открыл окно в зале, вылез наружу и взял из рук матери трехлетнего брата. Следом за ними горящий дом покинула и хозяйка. После этого они ринулись к окнам дальней комнаты, где были их родные и пытались разбить глухие стеклопакеты. На помощь им бросились соседи, заметившие полыхающий дом. Они разбили окна кирпичами и другими подручными средствами, — добавили в пресс-службе областного МЧС,

Женщина-соседка приняла через окно 7-летнюю девочку и унесла малышку к себе в дом. Брату и главе семьи помог выбраться из окна сосед. В результате происшествия девочка получила отравление угарным газом в легкой степени. Ребенка госпитализировали в больницу в удовлетворительном состоянии.

Соседи, чтобы спасти людей, находившихся внутри полыхающего здания, разбили окна кирпичами. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Что стало причиной крупного возгорания, установят дознаватели МЧС. Согласно предварительной версии, дом вспыхнул из-за короткого замыкания проводки.

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