Под Новосибирском 37-летний мужчина погиб на железной дороге

Мужчина погиб на железной дороге под Новосибирском. Фото: Василий Вахрин

В Новосибирской области между станциями Сеятель и Бердск под колесами электропоезда погиб 37-летний мужчина. Тело сибиряка, лежащее на железнодорожной насыпи, заметил машинист состава. Подробности о происшествии рассказали в УТ МВД по СФО во вторник, 11 мая.

— Транспортные полицейские, которые прибыли на место ЧП, установили, что пострадавшим оказался 37-летний местный житель. Мужчина погиб на месте от полученных травм. Машинисты проходивших поездов при этом заявили, что факта травмирования они не видели. Сейчас транспортная полиция проводит проверку по факту ЧП и устанавливает очевидцев трагедии, — уточнили в ведомстве.

В УТ МВД по СФО напомнили, что на железной дороге необходимо строго соблюдать правила дорожного движения. Так, переходить пути можно только в отведенных для этого местах. Кроме того, вблизи железной дороге запрещено слушать музыку в наушниках.

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