Новым главой Первомайского района Новосибирска стал Вадим Бобырь. Фото: Евгений КОЧКИН

Во вторник, 11 мая, стало известно, что Вадим Бобырь стал новым главой Первомайского района. О его назначении объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Главой Первомайского района назначен Бобырь Вадим Николаевич. Это решение не спонтанное: рассматривал другие кандидатуры, искал варианты. У меня особое отношение к Первомайскому району: здесь живут особенные, ответственные и трудолюбивые люди. В связи с чем я искал главу, близкого по характеру к этим качествам. Думаю, не один я знаю Вадим Николаевича долгие годы: он работал в мэрии. Все его знают, как очень ответственного человека, — сказал мэр Анатолий Локоть.

О назначении нового главы объявил мэр Анатолий Локоть. Фото: Евгений КОЧКИН

Вадим Бобырь родился 13 июня 1970 года. В мэрии Новосибирска он работал с 2010 года. В 2012 году стал начальником управления делами администрации города. А уже в 2015 такую же должность получил в региональном правительстве.

Также известно, что экс-глава Первомайского района Новосибирска, Виталий Новоселов, ушел в отставку 12 апреля 2021 года. Ранее сообщалось, что о назначении нового руководителя объявят после майских праздников.

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