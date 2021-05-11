В Новосибирске более 2600 домов остались без горячей воды

В Новосибирске в 2622 домах отключили горячую воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 11 мая, 2622 дома в Новосибирске остались без горячей воды. Отключения были спланированы заранее и связаны с проведением испытаний на городских теплосетях. Информация об этом появилась на портале «Мой Новосибирск.

По данным сайта, горячую воду отключили в Центральном, Заельцовском, Железнодорожном, Калининском Ленинском и Кировском районах города. Примерный срок проведения испытаний — 2 недели. В большинство домов подачу горячей воды возобновят 24 мая. Если в ходе проверок специалисты выявят дополнительные повреждения теплосетей, срок отключения могут продлить. В таком случае управляющие компании оповестят об этом горожан.

Ранее в СГК сообщали, что испытания будут проходить круглосуточно. Представители компании просили руководителей УК и ТСЖ усилить контроль за территориями, на которых будут проходить проверки. Кроме того, они предупреждали новосибирцев не допускать пребывания детей вблизи теплотрасс без присмотра взрослых.

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