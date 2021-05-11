Под Новосибирском «ВАЗ» слетел с трассы и перевернулся: погибла 36-летняя женщина. Фото: Сергей ГАПОН

В Чистоозерном районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Здесь в понедельник, 10 мая, водитель «ВАЗа» вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся. Подробности о происшествии рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— В 19.25 40-летний житель Чистоозерного района за рулем автомобиля «ВАЗ 21093» двигался по автодороге «Журавка-Новокрасное» в сторону села Павловка и на участке автодороги 12 километр съехал с проезжей части и опрокинулся, — уточнили в ведомстве.

Известно, что авария стала фатальной для 36-летней пассажирки легковушки: женщина от полученных травм умерла на месте ДТП. В полиции отметили, что в салоне автомобиля без удерживающих устройств находились трое детей: двое мальчиков -13-ти и 16-ти лет, а также годовалая девочка. Из них пострадал только 16-летний подросток. Также травмы получил водитель «ВАЗа». Пострадавших доставили в больницу.

В ГУ МВД по Новосибирской области отметили, водителю, который допустил опрокидывание машины, провели медицинское освидетельствование: оно установит наличие алкоголя и запрещенных веществ в его крови. Полицейские уже установили, что у сибиряка не было прав на управление машиной.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.

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