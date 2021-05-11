В Новосибирске троллейбус столкнулся с «Газелью»: на месте работает «скорая помощь». Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 11 мая, в Октябрьском районе Новосибирска произошло крупное ДТП. Здесь, на пересечении улиц Кирова и Воскова, столкнулись троллейбус и грузовая «Газель». Очевидцы опубликовали в соцсети кадры с места происшествия.

— На месте присутствует бригада медиков, работают сотрудники ГИБДД. Затруднено движение в сторону центра города, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Подписчики группы отметили, что этот перекресток — аварийный. ДТП здесь случаются из-за того, что водители игнорируют знак «Уступи дорогу».

— Троллейбус поворачивал по главной, газелист проглядел. Надеюсь урок на всю его долгую жизнь.

— Газелист проглядел знак «Уступи дорогу», и вот результат, — написали комментаторы.

В настоящий момент на месте аварии работают экстренные службы. В региональной ГИБДД обещали прокомментировать инцидент позже. Информация о происшествии уточняется.

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