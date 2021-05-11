Рослесхоз рекомендует ввести режим ЧС в лесах Новосибирской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На сегодняшний день, 11 мая, Новосибирская область является одним из самых пожароопасных регионов в России. Обстановка здесь осложняется переходом ландшафтных возгораний на леса. В связи с чем Рослесхоз рекомендует ввести в лесах области режим ЧС. Об этом стало известно накануне, 10 мая, в рамках работы Комиссии по ЧСиПБ Федерального агентства лесного хозяйства.

По информации Рослесхоза, в период с 1 по 9 мая в регионе потушили 133 лесных пожара, из которых 110 лесных пожаров, возникли из-за выжиганий сухой травы. Известно, что самая неблагоприятная обстановка наблюдается в Каргатском, Чулымском и Ордынском районах области. Для ликвидации огня на этих территориях задействовано 50% лесопожарных формирований.

— Комиссией по ЧСиПБ Федерального агентства лесного хозяйства настоятельно рекомендовано Новосибирской области ввести режим ЧС в лесах в данных районах, что обеспечит возможность дополнительного привлечения сил, средств и других ресурсов для борьбы с пожарами. В ближайшие 5 дней на большей части Новосибирской области ожидается высокий, местами чрезвычайный класс пожарной опасности, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерального агентства лесного хозяйства.

Представители Рослесхоза поручили региональному лесному ведомству Новосибирской области нарастить силы и средства для борьбы с лесными пожарами.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области созвали экстренное совещание из-за пожароопасной обстановки в регионе. Сообщалось, что в период с 1 по 8 мая число возгораний на территории области достигло рекордных значений. Известно, что региональные подразделения МЧС перевели в усиленный режим работы. На территории области действуют усиленные меры противопожарной безопасности, направленные на предотвращение новых возгораний.

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