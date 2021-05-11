Новосибирцев возмутила компания, жарившая шашлыки во дворе дома: они обратились в полицию

Новосибирцы устроили пикник с шашлыками во вдоре жилого дома. Фото: "АСТ-54".

Жителей Октябрьского района Новосибирска возмутила компания сибиряков, устроивших пикник во дворе жилого дома. По словам горожан, местные жители решили пожарить шашлыки у дома на улице Виталия Потылицына. Новосибирцы, возмущенные происходящим, обратились в полицию накануне, 10 мая.

— Звонили в полицию, там сказали, что ничего сделать не смогут. Даже не стали выезжать. Весь запах и дым идет в квартиру. У нас маленькие дети, приходится закрывать окно. В квартире днем очень душно из-за этого. Соседка, 82-летняя бабушка, тоже жалуется, что ей дышать тяжело, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что к отдыхающим приехали представители МЧС. Сотрудники ведомства о чем-то беседовали с горожанами. Стоит отметить, что на территории Новосибирской области до 10 мая был введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение открытого огня и приготовление на нем пищи. Нарушителей запретов предупреждали о штрафах. Кроме того, по закону, использовать открытый огонь можно не менее, чем в 50 метрах от ближайшего здания. Судя по видео, сибиряки не учли действующие правила.

Однако комментаторы поста возмущения новосибирцев не разделили. Многие уверены, такие жалобы публикуют те, кто завидует отдыхающим.

— Не позвали и вы решили их сдать!

— Скорей всего зависть, что кто то делает, а они по каким то причинам нет!

— Их просто жаба задавила, — отметили подписчики паблика.

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