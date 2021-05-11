В Новосибирске Porsche вылетел на тротуар и врезался в припаркованный кроссовер

В Новосибирске "Порш" вылетел на тротуар и врезался в кроссовер. Фото: "АСТ-54".

В Заельцовском районе Новосибирска автомобиль Porsche Boxster 981 вылетел на тротуар и столкнулся с припаркованным кроссовером Honda CR-V. Кадры с места аварии, случившейся накануне, 10 мая, появились в соцсети.

— Инцидент произошел во дворе дома №50 на улице Плановой. Автомобиль перекрыл проход пешеходам и оказался обездвижен, лишившись технической жидкости, емкость с которой пробило от контакта с бордюром, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По словам подписчиков паблика, в Новосибирске есть всего два таких Porsche. Горожане уверены, ремонт автомобиля обойдется в крупную сумму.

— Сейчас он вздрогнет, когда узнает цену на оригинал запчасти!

Некоторые уверены, что ДТП произошло по причине того, что водитель редкого автомобиля нарушил скоростной режим.

— Долетался! это карма! — написали комментаторы.

Предварительно известно, что в результате аварии никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.