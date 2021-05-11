В Новосибирске Porsche вылетел на тротуар и врезался в припаркованный кроссовер

В Новосибирске "Порш" вылетел на тротуар и врезался в кроссовер. Фото: "АСТ-54".
В Заельцовском районе Новосибирска автомобиль Porsche Boxster 981 вылетел на тротуар и столкнулся с припаркованным кроссовером Honda CR-V. Кадры с места аварии, случившейся накануне, 10 мая, появились в соцсети.
— Инцидент произошел во дворе дома №50 на улице Плановой. Автомобиль перекрыл проход пешеходам и оказался обездвижен, лишившись технической жидкости, емкость с которой пробило от контакта с бордюром, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
По словам подписчиков паблика, в Новосибирске есть всего два таких Porsche. Горожане уверены, ремонт автомобиля обойдется в крупную сумму.
— Сейчас он вздрогнет, когда узнает цену на оригинал запчасти!
Некоторые уверены, что ДТП произошло по причине того, что водитель редкого автомобиля нарушил скоростной режим.
— Долетался! это карма! — написали комментаторы.
Предварительно известно, что в результате аварии никто не пострадал.
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