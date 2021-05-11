Пробки в Новосибирске на утро 11 мая 2021 года: сложно проехать по улице Титова

Пробки в Новосибирске на утро 11 мая достигли 6 баллов.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Пробки в Новосибирске на утро 11 мая: сложно проехать по улице Титова — здесь наблюдается серьезный затор. Также затруднено движение по улице Троллейная. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Котовского и Станиславского. В пробках стоят водители на улицах Ватутина и Немировича-Данченко. Затор образовался на улице Студенческая и площади Лыщинского. Кроме того, затруднено движение в сторону правого берега города — пробка сковала Октябрьский мост.
На правобережье Новосибирска пробки наблюдаются на улицах Большевистская, Добролюбова, Гурьевская и Кирова. Также сложно проехать по улицам Военная и Пролетарская.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 11 мая, достиг 6 баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер