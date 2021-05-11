Погода в Новосибирске на 11 мая 2021 года: синоптики рассказали, каким будет первый рабочий день

Синоптики обещают теплую погоду на 11 мая 2021 года. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Погода в Новосибирске на 11 мая 2021 года будет по-летнему теплой, но дождливой.

— В Новосибирской области 11 мая температура воздуха прогреется до +18…+20 градусов. Ночью столбик термометра опустится до + 5, а в пригороде до нуля градусов. Ожидается переменная облачность, а местами небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-восточный 6-11 м/с, но возможны порывы до 16 м/с, — сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске 11 мая будет малооблачно, днем температура достигнет +20 градусов по Цельсию, а ночью +13. Осадков не ожидается. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 751-753 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле — спокойное.

Отправляясь в офис в первый рабочий день этой недели, прихватите с собой зонтик на всякий случай.

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