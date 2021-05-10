Гаишники поймали угонщика раньше, чем хозяин авто обнаружил пропажу

Экипаж остановил угонщика для проверки документов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Преступление, которое полицейским удалось раскрыть в самые кротчайшие сроки, произошло 8 мая в городе Обь.

Автоинспекторы ранним утром остановили автомобиль «Газель» и обнаружили за рулем нетрезвого водителя без прав и документов на машину. Нарушителя пришлось задержать до выяснения всех обстоятельств, а пока он трезвел в участке, объявился и хозяин транспортного средства.

— Выяснилось, что 40-летний мужчина утром 8 мая в общежитии с тумбочки шкафа похитил ключи от автомобиля, после чего совершил его угон с парковки у здания. Вечером того же дня в полицию поступило заявление о пропаже машины, принадлежащей организации «Новосибирскавтодор», — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Обской городской суд арестовал 40-летнего рабочего на 10 суток за отказ в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По факту угона проводится проверка.

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