Мать, тащившую дочь за волосы в Искитиме, проверят следователи

Женщина протащила дочь за волосы несколько метров. Фото: стоп-кадр с видео.

Жестокую мать, которая прославилась в социальных сетях своими шокирующими методами воспитания детей, теперь проверит Следственный комитет.

Напомним, видеоролик, где женщина тащит за волосы по улице свою дочь вызвал большой общественный резонанс.

Местная жительница Анастасия Алуева, ставшая свидетелем произошедшего, сумела защитить школьницу и отправить буйную сибирячку в отдел полиции. Инспекторы ПДН составили на мать протокол и пообещали наказать ее штрафом.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка. В рамках проверки действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировала старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском прохожие заступились за девочку, которую за волосы по улице волокла мать

Видеозапись инцидента попала в социальные сети, а маму школьницы теперь могут оштрафовать на 500 рублей (подробнее)