Подросток на мотоцикле протаранил скамейку с детьми в Новосибирской области

Мама чудом уцелевших детей пожаловалась на подростка в полицию. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Инцидент произошел 8 мая в поселке Новопреображенке Чановского района. Местный подросток осваивал навыки управления мотоциклом «Урал», поднимая пыль сельских улиц и вгоняя в ужас соседских пенсионерок. В какой-то момент тяжелый руль «железного коня» перестал слушаться юного водителя и, в результате неудачного маневра, протаранил лавочку.

— 8 мая около 15 часов несовершеннолетний подросток на мотоцикле «Урал» врезался в скамейку, на которой в это время сидели дети 4-х и 6-ти лет. Кроме этого, в результате наезда мотоциклом было повреждено ограждение палисадника и два детских велосипеда, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

К счастью, ребята успели отскочить от летящего на них транспортного средства. Брат и сестра сильно испугались, но госпитализация им не потребовалась. У младшего ребенка на лбу образовалась шишка, которую мама сразу же обработала «зеленкой».

Теперь родителям сельского шумахера придется компенсировать причиненный их сыном материальный ущерб. А инспекторам ГИБДД - объяснять подростку правила дорожного движения и ответственность за езду без прав.

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