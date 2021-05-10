Куклы, висящие на дереве, напугали посетителей кладбища под Новосибирском

Куклы на дереве рядом с могилами навели ужас на посетителей. Фото: vk.com/ob.gorod

В социальной сети «Вконтакте», в паблике «Город Обь онлайн» один из подписчиков опубликовал странные фотографии.

— Сегодня на старом кладбище наткнулись на такую картину.12 самодельных кукол из тряпочек висят на красных веревочках. Стало как-то не по себе, — подписал свои снимки анонимный читатель.

Комментаторы восприняли происходящее за шутку:

— Кто-то «Метод» обсмотрелся.

— Ух ты, ого! Хоть что-то мистическое в округе происходит.

Стоит отметить, что это уже не первый случай необычных находок сибиряков. Напомним, в феврале этого года новосибирцы заметили в лесу в Первомайском районе прибитый к одному из деревьев крест. Загадочное явление было обнаружено недалеко от Инского кладбища. Разумного объяснения этому кресту до сих пор не нашлось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таинственный крест обнаружили новосибирцы на дереве рядом с кладбищем

Откуда он там взялся, сибиряки не знают (подробнее)