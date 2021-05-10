Куклы, висящие на дереве, напугали посетителей кладбища под Новосибирском

Куклы на дереве рядом с могилами навели ужас на посетителей. Фото: vk.com/ob.gorod
В социальной сети «Вконтакте», в паблике «Город Обь онлайн» один из подписчиков опубликовал странные фотографии.
— Сегодня на старом кладбище наткнулись на такую картину.12 самодельных кукол из тряпочек висят на красных веревочках. Стало как-то не по себе, — подписал свои снимки анонимный читатель.
Комментаторы восприняли происходящее за шутку:
— Кто-то «Метод» обсмотрелся.
— Ух ты, ого! Хоть что-то мистическое в округе происходит.
Стоит отметить, что это уже не первый случай необычных находок сибиряков. Напомним, в феврале этого года новосибирцы заметили в лесу в Первомайском районе прибитый к одному из деревьев крест. Загадочное явление было обнаружено недалеко от Инского кладбища. Разумного объяснения этому кресту до сих пор не нашлось.
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