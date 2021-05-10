«А это можно пить?»: жители Новосибирска пожаловались на воду с плесенью

Зеленый налет испугал сибирячку. Фото: Татьяна Лешина.

Сибирячка прислала в редакцию «Комсомолки» фотографии своего домашнего фильтра, который после процеживания воды окрасился в зеленый цвет.

— Я живу на улице Ленина, 18. У нас из крана течет вода, которая даже после прохождения фильтра, образует на стенках зеленую плесень. Разве это можно пить? Помогите, пожалуйста, — написала нам наша читательница Татьяна Лешина.

Руководитель «Сибирского федерального центра оздоровительного питания» Яков Новоселов порекомендовал сибирячке избавиться от этого фильтра.

— Скорее всего это проблема не в воде, так как она у нас в городе хорошая, а в самом фильтре. Он вероятно загрязнился и зацвел, эта плесень внутри, она размножается, когда туда попадает вода. Пользоваться таким кувшином вредно для здоровья. Советую его выбросить, — прокомментировал эксперт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.