В Новосибирске от короновируса умерло пять человек: самому старшему было 78 лет

Количество заболевших коронавирусом в регионе уменьшается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области от коронавируса за время пандемии скончалось 1792 человека.

Новых случаев заболевания за сутки выявлено — 67. За этот же период выздоровело 13 пациентов.

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 73 и 75 лет и женщины в возрасте 68, 71 и 78 лет. В отделениях реанимации находятся 40 человек. На ИВЛ — 7 пациентов, — сообщает региональный оперативный штаб.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 114 пациентов, в том числе 7 детей.

Ситуация с ОРВИ остается напряженной: за сутки зарегистрировано 537 обращений.

В Новосибирске продолжают активно делать ПЦР-тесты. Всего уже проведено 1 543 841 тестов на коронавирус.

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