Новосибирские школьники, застрявшие в аэропорту «Пулково», вернулись домой

Сибирские школьники вернулись домой из Санкт-Петербурга.

Подростки с педагогом сутки ждали своего вылета из Санкт-Петербурга в Новосибирск из-за невнимательности регистратора.

7 мая школьники должны были вернуться домой, но пройти регистрацию на рейс смог только один ученик. Детей и педагога сначала обвинили в том, что они опоздали на регистрацию, а потом сообщили, что свободных мест в самолете больше нет.

После скандала, авиакомпания разобралась в ситуации, пообещала вернуть деньги за билеты и все-таки доставила детей в столицу Сибири, спустя сутки.

— Очень некрасивая ситуация, просто кинули детей ночью в аэропорту. Отказывались предоставлять гостиницу и горячее питание, — говорит мама одного из школьников.

Сейчас в инциденте разбираются транспортные прокуроры.

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