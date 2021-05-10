«Почему их не сожгли?»: житель Новосибирска нашел в лесу свалку с медицинскими полюсами

Медицинские полюсы выбросили в лесу. Фото: vk.com/act54
Необычную находку обнаружил житель города Александр Александров рядом с лесным массивом в Первомайском районе. Огромная куча медицинских полюсов была выброшена неизвестными между берез. Документы с личными данными десятков людей по окраине разносит ветер.
Фотографии стихийной свалки сибиряк опубликовал в социальной сети в паблике «АСТ-54». Подписчики возмущены поступком ответственных за документы людей:
— Это же персональные данные!
— Сожгли бы на крайний случай в ведре. Зачем устраивать свинарник?!
— Автор мог бы молча убрать, чем выкладывать на общее обозрение…
Кстати, на бумагах есть название компании и адрес, где они были оформлены. Контролирующим органам при желании будет не сложно выяснить, как эти документы оказались в лесу вместо утилизации, и наказать виновных.
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