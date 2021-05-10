Жители Новосибирской области открыли грибной сезон

Сезон сморчков открыт. Фото: Илья Песчинский.

Едва успел сойти снег, как сибиряки тут же отправились в лес на тихую охоту за дарами природы. Первыми деликатесами по традиции стали сморчки.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирска» подписчики с удовольствием делятся радостью от очередного «улова».

Житель города Илья Песчинский опубликовал результаты своей прогулки по лесу в Морском совхозе.

— Фантастическая грибалка! — похвалился мужчина.

Также урожай сморчков уже созрел в Искитимском районе, поселке Кудряшовском, в районе деревни Жулановка.

Грибники пишут, что чаще всего варят из сморчков суп или жарят с ними картошку. В комментариях к разнообразным фото люди предупреждают друг друга об опасности перепутать съедобные дары леса с ядовитыми, и просят быть внимательнее во время сбора грибов.

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