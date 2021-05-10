Погода в Новосибирске на 10 мая 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

Погода в Новосибирске на 10 мая 2021 года будет облачной, но теплой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 10 мая 2021 года будет облачной. Однако осадков синоптики в этот день не обещают.

— В Новосибирской области 10 мая будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха достигнет 3-5 градусов тепла ночью, 16-18 градусов тепла днем. Ветер будет дуть северо-восточный со средней скоростью 3-8 метров в секунду ночью, 5-10 метров в секунду днем. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске 10 мая будет ясно, без осадков. Температура воздуха достигнет отметки в 11-18 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 752-755 миллиметров ртутного столба.

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