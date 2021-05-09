В Новосибирске у студента из Индии украли документы на вокзале

В Новосибирске у студента из Индии Вадакеппатту Куттикатту украли сумку с документами. Фото: Вадакеппатту Куттикатту

В Новосибирске у студента из Индии Вадакеппатту Куттикатту украли сумку с паспортом и другими документами. Парень катался с другом на велосипеде около железнодорожной станции «Сеятель» и случайно забыл свои вещи на скамейке. А когда вернулся — их уже не было. Инцидент произошел вечером 7 мая.

— Я держал свою сумку рядом с собой, сидя на скамейке. Но когда мы с другом уже немного отошли от нее, я вдруг обнаружил, что забыл там свои вещи. Я вернулся, но сумки уже не было. Мы сообщили о случившемся на вокзал и сразу же вызвали полицию. Полиция проверила камеры и увидела, как какой-то мужчина с сумкой вошел в поезд, — рассказал КП-Новосибирск Вадакеппатту Куттикатту. — Я написал заявление и теперь очень надеюсь, что полиции удастся найти мои документы. Потому что это практически вся моя жизнь. Если я не верну документы, мне придется обратиться в посольство Индии, которое находится в Москве. Процедура оформления новых документов очень сложная и дорогая. Она обойдется мне вместе с поездкой в столицу где-то в 40 тысяч долларов. А я не могу себе такого позволить.

Вадакеппатту Куттикатту уже написал заявление в полицию. Фото: Вадакеппатту Куттикатту

Вадакеппатту также написал пост в соцсетях, где обратился к человеку, укравшему его вещи. Студент попросил его вернуть хотя бы документы, сама сумка и все остальное ее содержимое не представляет для него такой ценности.

Вадакеппатту Куттикатту учится в аспирантуре НГУ и живет в Новосибирске уже четыре года.

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