В Новосибирске спасатели вызволили из выгребной ямы бездомную собаку

В Новосибирске спасатели вытащили бездомного пса из выгребной ямы. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели вытащили бездомного пса из выгребной ямы. Специалистов на помощь животному вызвали работники магазина автозапчастей, которые подкармливали пса.

— Около одиннадцати часов утра на оперативного дежурного МАСС позвонили работники магазина автозапчастей, расположенного на улице Автогенная и рассказали, что у них на территории собака упала в яму с глиной. Собака бездомная, периодически ее и других собак подкармливают работники предприятий, расположенных на данном складе, — пояснили в пресс-службе спасателей МАСС.

Специалистов на помощь животному вызвали работники магазина автозапчастей. Фото: спасатели МАСС

На место выехал экипаж спасателей. Прибыв на место они выяснили, что фактически, собака провалилась в яму от деревянного туалета, стоящего на указанной территории. Спасателям пришлось повозиться, чтобы достать животное из жижи и грязи: на работу у специалистов ушло около часа.

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