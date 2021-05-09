Прокуратура начала проверку после того, как под Новосибирском сверстники избили 13-летнего подростка

Прокуратура начала проверку после того, как в Барабинском районе сверстники избили 13-летнего подростка. Фото: Влад КОМЯКОВ

Прокуратура начала проверку после того, как в Барабинском районе Новосибирской области сверстники избили 13-летнего подростка. Напомним, инцидент произошел 4 мая, сейчас пострадавший мальчик находится в больнице.

— Межрайонная прокуратура проверит исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — пояснили в областной прокуратуре. — Результаты проверки, проводимой полицией, взяты в прокуратуре на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, сверстники, избившие школьника, требовали с него денег, чтобы он мог пройти в село Новочановское. Мальчик отказал им, а хулиганы решили разобраться с ним кулаками.

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