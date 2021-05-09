В Новосибирске от коронавируса умерли трое мужчин: самому молодому было 33 года

В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 72 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 72 человека. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 41 758 случаев инфекции. При этом с выздоровлением были выписаны всего 38 075 пациентов, 16 из них — за последние сутки.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 33, 81 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 787 человек, — сообщили в областном оперштабе. — В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 116 пациентов, в том числе 7 детей.

Сейчас в реанимации находятся 40 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, он был продлен до конца мая. В связи с ним в области необходимо соблюдать все ограничительные и санитарные нормы: масочный режим и социальную дистанцию.

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