В Новосибирске годовалый мальчик оказался заперт в машине. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске годовалый мальчик оказался заперт в машине. На помощь к нему пришли спасатели.

— В половину одиннадцатого утра 8 мая, на телефон оперативного дежурного поступила информация, что на улице Котовского, в припаркованном автомобиле в заблокированном салоне находится годовалый ребенок. Родители малыша просят помощи и самостоятельно открыть машину не могут, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

По указанному адресу выехал экипаж спасателей. Прибыв на место специалисты за несколько минут разблокировали салон и передали малыша в руки мамы и папы. На все про все у них ушло около двадцати минут.

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