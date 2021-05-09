В День Победы в Новосибирске уровень загрязнения достиг 7 баллов

В День Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг отметки в 7 баллов. Фото: Алексей ФОКИН

В День Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг отметки в 7 баллов. Об этом сообщает портал экологического мониторинга Cityair.

— Не рекомендуем выходить на улицу, — говорится на сайте портала.

Хуже всего ситуация складывается в районе на улицах Инженерная, Немировича-Данченко, Арбузова и в поселке Горки Академгородка. А лучше всего — в районе улиц Горького, Линейная и Бардина, там уровень загрязнения составляет 5 баллов.

Согласно прогнозам синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие дни сохранится теплая и сухая погода. Это также может способствовать накоплению вредных примесей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.