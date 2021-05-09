В День Победы в Новосибирске уровень загрязнения достиг 7 баллов

В День Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг отметки в 7 баллов.
Фото: Алексей ФОКИН
В День Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг отметки в 7 баллов. Об этом сообщает портал экологического мониторинга Cityair.
— Не рекомендуем выходить на улицу, — говорится на сайте портала.
Хуже всего ситуация складывается в районе на улицах Инженерная, Немировича-Данченко, Арбузова и в поселке Горки Академгородка. А лучше всего — в районе улиц Горького, Линейная и Бардина, там уровень загрязнения составляет 5 баллов.
Согласно прогнозам синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие дни сохранится теплая и сухая погода. Это также может способствовать накоплению вредных примесей.
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