В Новосибирске ко Дню Победы включили светомузыкальный фонтан

В Новосибирске в преддверии Дня Победы в Центральном парке заработал светомузыкальный фонтан.

В Новосибирске в преддверии Дня Победы в Центральном парке заработал светомузыкальный фонтан. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр города Анатолий Локоть.

— Водные композиции сопровождают песни военных лет. Их новосибирцы выбрали в прошлом году в ходе голосования, приуроченного к 75-летию Победы, — пишет Анатолий Локоть. — В репертуаре также будут классика и известные мировые хиты. Детские песни будут включать для маленьких посетителей днем. Лазерное шоу можно будет увидеть с середины лета, когда вечером уже достаточно темно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что большинство фонтанов в городе заработали 8 мая. Однако, как пояснил директор учреждения «Горфонтан» Валерий Науменко, подсветка пока что заработала только на фонтанах на улице Орджоникидзе и около ДК «Энергия». На остальных объектах она будет подключена позже, поскольку там она съемная и требует монтажа.

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