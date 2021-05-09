Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после жалоб 93-летней пенсионерки на отсутствие льготных лекарств

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Новосибирске 93-летняя ветеран пожаловалась на отсутствие льготных лекарств.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Новосибирске 93-летняя ветеран пожаловалась на отсутствие льготных лекарств в аптеке. Напомним, препараты пенсионерка должна получать по льготам в аптеке ГБУЗ Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27». По словам внука женщины, она либо не получает положенных лекарств, либо получает вместо них аналоги.
— Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками аптечного пункта в городе Новосибирске услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ), — пояснили в областном Следственном комитете.
По данным следствия, сотрудники аптеки действительно несвоевременно выдавали пенсионерке необходимые ей лекарства. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.
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