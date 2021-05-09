В Новосибирске пропала 62-летняя пенсионерка в очках и синем пуховике

В Новосибирске ищут 62-летнюю Людмилу Степановну Софьину.

В Новосибирске ищут 62-летнюю Людмилу Степановну Софьину. Женщина пропала 28 апреля: она просто вышла из дома и не вернулась. Как пояснили волонтеры, сибирячка уже неоднократно пропадала ранее. Сейчас ее поисками занимаются добровольцы и полиция.

— Приметы: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Женщина носит очки,- сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения сибирячка была одета в синий пуховик с капюшоном, темно-серые спортивные штаны и темно-синие ботинки.

По словам поисковиков, женщине необходимо регулярно принимать лекарства. Кроме того, сибирячка плохо ориентируется на местности и не сможет сама найти дорогу домой.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Людмила Степановна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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