Погода в Новосибирске на 9 мая 2021 года: будет ветрено и прохладно

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске 9 мая 2021 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 9 мая 2021 года будет ветреной и прохладной. Такой прогноз предоставили синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 8 мая столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов, к вечеру температура опустится до +5...+7 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный с порывами от 4 до 9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Будет небольшая облачность, осадков не ожидается, — обещают метеорологи.

По информации сайта «Яндекс Погода», днем температура воздуха составит +12...+13 градусов, а к вечеру похолодает до +4...+7 градусов. Ветер будет дуть северный с порывами до 5 метров в секунду, к вечеру сменит направление на северо-восточное. Атмосферное давление составит 752-755 миллиметра ртутного столба.

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