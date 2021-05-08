Под Новосибирском жестоко избили подростка: мальчик в больнице

Под Новосибирском подросток избил сверстника. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Барабинском районе Новосибирской области жестоко избили подростка. Сейчас пострадавший мальчик в больнице, а в деле разбирается полиция. Об инциденте, который случился 4 мая рядом с селом Новочановское, КП-Новосибирск рассказала местная жительница.

— Известно, что сам мальчик — житель села Новоярково, а драка случилась рядом с Новочановским. По словам родственницы пострадавшего, парни требовали с него денег, чтобы он мог пройти в село Новочановское. Мальчик отказал, и после этого его избил один из вымогателей. У пострадавшего ушиб мягких тканей и сотрясение головного мозга. Сейчас он в больнице. У нападавшего вроде как был уже условный срок. За дело берется прокуратура, — рассказала изданию сибирячка.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что подростка действительно избили рядом с селом в Барабинском районе области.

— После происшествия было подано заявление. Сейчас по данному факту проводится проверка. По результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе полиции.

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