Новосибирцы в честь Дня Победы выстроили машины в большую цифру 76

Новосибирцы выстроили машины в большую цифру 76. Фото: Евгений КОЧКИН

В субботу, 8 мая, жители Новосибирска совместно с депутатским центром Первомайского района подготовили оригинальное поздравление с Днем Победы. На парковке у ТЦ «Лента», на Бердском шоссе, сибиряки выстроили автомобили в большую цифру 76. Участниками акции стали 13 машин.

Они собрали фигуру на парковке у ТЦ. Фото: Евгений КОЧКИН

— Выстроили машины в цифру 76 из машин в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Автомобили собирали через социальные сети, нам удалось собрать их буквально за сутки. Представители ТЦ предоставили нам парковку, сами все перекрыли, чтобы поддержать нашу акцию, — рассказал КП-Новосибирск помощник депутата Евгений Кочкин.

В акции приняли участие 13 машин. Фото: Евгений КОЧКИН

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Первомайском районе Новосибирска депутатов поздравили песнями военных лет. Для них исполнили творческие номера и вручили им памятные подарки.

Мероприятие прошло совместно с Депутатским центром Первомайского района. Фото: Евгений КОЧКИН

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