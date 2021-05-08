«Вонь дикая!»: квартиру новосибирца затопило фекалиями из подвала

Квартиру сибиряка, которую он приобрел для сдачи в аренду, затопило зловонными фекалиями из подвала. Фото: "АСТ-54".

Житель Новосибирска рассказал, что его квартиру на улице Дениса Давыдова, 5 затопило фекалиями. Зловонными отходами залило туалет, ванную, коридор и кухню. Пугающие кадры испорченного жилья сибиряк опубликовал в соцсети в субботу, 8 мая.

Фекалиями залило пол почти во всей квартире. По словам сибиряка, в помещении царила невыносимая вонь. Фото: "АСТ-54".

— Купили квартиру на первом этаже. Только затеяли ремонт, как произошло ужасное — затопило фекалиями. Вонь дикая. Покупали с целью сдачи, сами находились в другой квартире и не слышали ночью телефонных звонков, так как в семье маленький ребенок. Проснувшись, увидели пропущенные от старшей по дому. Перезвонили, узнали причину звонков, и жена отправилась в квартиру, — написал сибиряк в группе «АСТ-54».

Когда его жена приехала на место, была шокирована увиденным. При этом, по словам новосибирца, в ТСЖ «Родина» сняли с себя ответственность, заявив, что супруги сами виноваты в случившемся.

— Якобы они не смогли попасть в нашу квартиру ночью и локализовать проблему. Однако приехавший утром сантехник сказал, что засор был в подвале, — добавил сибиряк.

Мужчина отметил, что уборка в квартире после ужасного потопа вышла в круглую сумму — 60 тысяч рублей. Именно такую стоимость назвали в клининговой компании. Он хотел, чтобы в ТСЖ возместили убытки. Однако представители ТСЖ предложили ему обратиться в суд.

Как пояснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова, в такой ситуации ответственность за случившееся лежит на управляющей компании, которая обслуживает данный дом. Именно в их компетенции поддерживать состояние всех систем в должном состоянии и не допускать подобного.

— Нужно обращаться в УК, предоставить им фотографии случившегося. Далее нужно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу, чтобы последствия ЧП были устранены, — добавила эксперт.

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