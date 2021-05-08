Новосибирцы нашли противотанковые мины за гаражами: на месте работала полиция Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 8 мая, на улице Бориса Богаткова в Новосибирске были найдены боеприпасы. Информация о случившемся появилась в соцсети.

— За домом № 163/4, трактор убирал мусор после снесенных гаражей, и были обнаружены две противотанковые мины, — написал подписчик группы «Инцидент Новосибирск».

Известно также, что на месте работала оперативно-следственная группа. Правоохранители выяснили, что находка не представляет опасности для горожан.

— По указанному адресу были найдены муляжи боеприпасов, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, — прокомментировали инцидент в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в конце апреля вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова нашла на субботнике на улице Адриена Лежена гранату. На месте работали минеры.

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