Новосибирцы нашли противотанковые мины за гаражами: на месте работала полиция
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В субботу, 8 мая, на улице Бориса Богаткова в Новосибирске были найдены боеприпасы. Информация о случившемся появилась в соцсети.
— За домом № 163/4, трактор убирал мусор после снесенных гаражей, и были обнаружены две противотанковые мины, — написал подписчик группы «Инцидент Новосибирск».
Известно также, что на месте работала оперативно-следственная группа. Правоохранители выяснили, что находка не представляет опасности для горожан.
— По указанному адресу были найдены муляжи боеприпасов, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, — прокомментировали инцидент в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в конце апреля вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова нашла на субботнике на улице Адриена Лежена гранату. На месте работали минеры.
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