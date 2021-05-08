Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, избившего гаишника в Новосибирске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Центральном районе Новосибирска 34-летний житель Томска избил инспектора ДПС. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Подробности о ЧП, которое произошло накануне, 7 мая, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
— В ночное время инспектор ДПС находился на улице Ленина. В ходе патрулирования он заметил группу людей, которые нарушали общественный порядок. Инспектор потребовал их успокоиться, после чего вернулся в свой служебный автомобиль и сел за кресло водителя. В этот момент к нему подошел подозреваемый и через открытое окно не менее одного раза ударил его левым кулаком по лицу, — уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова
Известно, что сибиряку уже предъявили обвинение в совершенном преступлении. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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