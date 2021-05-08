В Первомайском районе Новосибирска ветеранов поздравили песнями военных лет

Ветеранов в Первомайском районе поздравили песнями военных лет. Фото: Евгений КОЧКИН

В Первомайском районе Новосибирска прошло мероприятие для ветеранов. Их поздравили с наступающим праздником Великой Победы. В четь ветеранов исполнили творческие номера и песни военных лет. Мероприятие, проводимое по инициативе Депутатского центра Первомайского района, прошло накануне, 7 мая.

Мероприятие прошло по инициативе Депутатского центра Первоомайского района. Фото: Евгений КОЧКИН

— В поздравлении были задействованы представители депутатского центра а также участники патриотического клуба «Чайка». Дети в военной форме маршировали до каждого ветерана, на фоне актеры пели песни военных лет с гармошкой, — рассказал КП-Новосибирск помощник депутата Евгений Кочкин.

Ветеранам поздравление понравилось. Фото: Евгений КОЧКИН

Известно, что ветераны оценили поздравления. После основной части мероприятия им вручили памятные подарки.

После основной части мероприятия ветеранам вручили подарки. Фото: Евгений КОЧКИН

Отметим, в прошлом году, ветеранов Первомайского района поздравляли с помощью автовышки. Это было связано с пандемией и ограничительными мерами.

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